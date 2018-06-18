Украинская власть за последнее время отметилась акциями против своих недавних союзников - радикальных националистов. Дело дошло даже до избиений. Это удивительным образом совпало с призывами зарубежных правозащитников обуздать праворадикалов в Украине.

А сами заявления Amnesty, Human Rights Watch и других организаций прозвучали одновременно с подготовкой марша в защиту ЛГБТ.

О том, что власть не должна допустить эксцессов во время гей-прайда, Киев был предупрежден официально из Евросоюза и США. И можно только догадываться, какие рекомендации прозвучали в закрытом порядке.

"Страна" разбиралась, почему власти решили надавить на националистов и будут ли на самом деле обуздывать радикальную "вольницу".

Задержания и уголовные дела

Вчерашнее задержание активистов С14 утром, перед Маршем равенства удивило сеть. Пожалуй, впервые за несколько лет активности этой группировки, с ее членами обошлись так жестко. И это несмотря на сотрудничество подопечных Евгения Карася с украинской властью - в частности, с СБУ.

Стычка произошла на пересечении улицы Владимирской с бульваром Шевченко. Около 150 человек из С14 попытались перекрыть улицу на пути следования ЛГБТ-марша.

Участники акции отказались освободить проход после переговоров с полицией. В результате правоохранители оттеснили их с дороги. В ходе потасовок было задержано два десятка человек.

Позже появилось впечатляющее видео этих столкновений, снятое с дрона. Видно, как кордоны полиции со спокойной уверенностью римских легионеров оттесняет собравшихся с проезжей части, берет в кольцо и задерживает.

Националисты использовали против полиции газ. Но это им не помогло. У многих после просмотра возникли вполне понятные ассоциации с действиями "Беркута" в 2013-2014 годах во время Майдана.

В других местах полиция задержала еще несколько десятков человек - тоже в основном националистов. В изоляторах оказалось около 60 человек. Правда, до конца дня их всех отпустили. Но помяли активистов изрядно, судя по опубликованным в тот день фотографиям.

Также "Стране" удалось сделать видео потасовки у Оперного театра.

Второй новостью в этом ряду стало возбуждение уголовного дела по факту незаконного задержания бразильца Рафаэля Лусварги. Его, напомним, в мае схватили радикалы из С-14, которые привели бывшего боевика "ДНР" в управление СБУ.

На тот момент Лусварги числился официально свободным - апелляция отменила ему 13-летний срок и отпустила под личное обязательство. А дело направили в суд первой инстанции. То есть во время "гражданского ареста" бразилец и так находился под следствием и не скрывался от правоохранителей.

Таким образом, действия С14 - это по сути похищение человека. Однако дела на националистов тогда никто не завел. Адвокат Лусварги Валентин Рыбин подал на СБУ в суд, и тот обязал службу возбудить уголовное дело.

Позже спикер СБУ Елена Гитлянская подтвердила, что дело возбуждено. Правда пока - против группы "неустановленных лиц". В то же время есть видеоматериалы, на которых захватом Лусварги занимается лично Евгений Карась - глава С14. Таким образом, если следствие решит на самом деле "установить лица", то с легкостью это сделает.

Впрочем, Гитлянская дала понять, что Служба безопасности это дело скорее всего вести не будет - оно подследственно полиции.

Конечно, лидеру националистической организации, которая открыто сотрудничает с властью, вряд ли грозит близкая перспектива попасть под суд. Однако ситуация с гей-прайдом показывает, что Киев с легкостью расправляется с праворадикалами, если нужно выиграть очки в глазах Запада. Поэтому Евгению Карасю не стоит расслабляться.

Как Запад давил на Киев по националистам

Накануне марша ЛГБТ западные организации начали бомбардировать Украину претензиями насчет произвола праворадикальных групп.

Представители радикальных организаций не скрывают участия в нападениях на представителей ЛГБТ и участников маршей и хвастаются этим в соцсетях. Между тем, правонарушения до сих пор не расследованы, заявила директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук за несколько дней до марша равенства.

"Вспомним 8 марта, когда мы видим три города, где много людей пострадали от радикалов. На данный момент, насколько нам известно, никакого расследования не происходит ни в одном из этих городов. Мы знаем людей, которые это сделали. Более того, организации после нападений публично пишут об этом в соцсетях, они хвастаются этим, а расследования мы не видим", - отметила она.

Украину также на днях призвали осудить агрессию радикалов и провести эффективные расследования совершенных ими нападений.

Открытое обращение к генпрокурору и МВД обнародовано на сайте Human Rights Watch (HRW). Его составили правозащитники Freedom House, Amnesty international и Front line defenders.

"С начала 2018 года члены таких радикальных групп как С14, "Правый сектор", "Традиция и порядок", "Карпатская Сечь" и других совершили по меньшей мере два десятка нападений или актов запугивания в Киеве, Виннице, Ужгороде, Львове, Черновцах, Ивано-Франковске и других городах Украины. Правоохранительные органы неохотно начинают расследование угроз и нападений, совершенных этими группами. В случаях, когда расследование было начато, нет никаких признаков эффективного расследования и выявления преступников, несмотря на то, что нападавшие публично заявляют об ответственности за нападения в соцсетях в некоторых случаях", - говорится в обращении.

Правозащитники выражают обеспокоенность, что члены радикальных групп привлекаются к патрулированию улиц.

О праворадикальной угрозе недавно заговорили СМИ, которые поддержали ЛГБТ-марш. В эфире "Громадского" прозвучали слова, что праворадикальные группировки "размывают" украинскую государственность и содействуют ее коррозии.

Еще за месяц до марша государства ЕС, США и ряд правозащитных организаций официально призвали Украину поддержать и защитить права ЛГБТ. И обеспечить безопасное проведение шествия.

Как Киев это сделал - мы видели. С националистами совершенно не церемонились, не подпустив их к "Маршу равенства" на пушечный выстрел.

Радикалы с "корочкой"

Давление Запада совпало по времени с еще одним процессом - легализацией националистов и приданием им официального статуса.

Особенно это коснулось С14. Ее лидер Евгений Карась недавно вошел в общественный совет при НАБУ. Также его организация начала получать бюджетное финансирование. Ей выделили 440 тысяч гривень по линии министерства молодежи и спорта на "патриотическое воспитание".

Еще полмиллиона получили представители голосеевской организации ВО "Свобода".

Конкурсная комиссия министерства решила, что из средств налогоплательщиков стоит профинансировать мероприятия общественной организации "Образовательная ассамблея", среди учредителей которой - Евгений Карась и детский лагерь "Сич-С14".

Деньги выделяются на различные фестивали и мероприятия патриотического толка. В то же время и "Свобода", и С14 - организации, которые неоднократно попадали в скандалы. Особенно С14, которые только за 2018 год совершили ряд громких правонарушений.

Они провели погром лагеря ромов в Киеве; схватили и тащили по городу воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги; облили красной краской памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в центре Киева; пытались снести советский памятник Корчагину в Боярке; блокировали въезд в Киево-Печерскую лавру и врывались в редакцию "Союза православных журналистов". Не говоря уже о нападении на главного редактора "Страны" во время митинга против "титушки" Юрия Крысина, которого суд оставил на свободе. И это лишь малая часть их "подвигов".

Вхождение "уличных" национал-радикалов в "белые" госструктуры говорит о том, что общий тренд на поддержку незаконных действий националистов остается. Однако при давлении с Запада им не стоит ждать пощады - особенно это касается рядовых "бойцов" радикальных организаций, которые вчера подставляли свои головы под полицейские дубинки.

Запад, кроме всего прочего, показал, что может "в два щелчка" заставить украинскую власть контролировать националистов. Пока что - в сферах своих "жизненных интересов", в которые входит защита прав ЛГБТ.

Многие обозреватели считают избиение активистов С14 на гей-прайде "показательным выступлением", которое будет иметь ограниченный эффект - другими словами, националисты и дальше будут заниматься идеологической зачисткой Украины от противников нынешней власти. Но при необходимости к ним будут применяться самые жесткие меры воздействия.

А пока - по самым нашумевшим эпизодам хулиганских действий той же С14 нет никаких процессуальных движений.

Несмотря на то, что во вчерашних драках пострадало пятеро полицейских, нет ни одной выдвинутой против радикалов "пидозры", что было бы немыслимо в Европе или США. Неизвестно и о подозреваемых в деле погрома табора ромов на Лысой горе.

Все это - пока что "спящие" уголовные дела против националистов. Которые можно будет реализовать в любой момент - если кто-то из радикалов выйдет из-под контроля. Или если позиция международных кураторов Украины поменяется.