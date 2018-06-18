"Страна" продолжает проект "Битва синоптиков" очередным прогнозом погоды на неделю в Киеве. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 18 по 25 июня. В конце недели мы сравним прогнозы с тем, что происходило на самом деле, чтобы назвать самый точный и самый недостоверный из них.

Неделя обещает быть жаркой: до +27...+30 днем. На выходных дневная температура опустится до +20...+22. Синоптики разделились во мнении о количестве дождливых дней, но большинство уверены, что гроза, возможна, во вторник, пятницу и субботу.

Сайт Укргидрометцентра прогнозирует дневные грозы во вторник и пятницу. Неделя будет жаркой: +27...+29.

По данным сайта Sinoptik.ua, считает, что гроза будет в пятницу и субботу. Дневная температура +28...+29. В воскресенье столбик термометра днем опустится до +22.

Сайт Gismeteо также обещает дождь в пятницу, субботу и воскресенье. Будни будут жаркими: +27...+30. На выходных температура снизится до +20 днем.

Ресурс Мeteoprog.ua прогнозирует осадки в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу. В будни днем +27...+29, на выходных +18...+21.

Сайт Weather.com сообщает, что дождь ожидается в понедельник, вторник, пятницу и субботу. Неделя начнется с жары до +29...+30. На выходных +21...+22.

На прошлой неделе погода была следующей:



11 июня, понедельник +27, переменная облачность



12 июня, вторник +27, дождь

13 июня, среда +26, переменная облачность

14 июня, четверг +27, переменная облачность, вечером гроза

15 июня, пятница +28, переменная облачность

16 июня, суббота +28, переменная облачность

17 июня, воскресенье +27, переменная облачность, небольшой дождь.

Но один из сайтов не угадал с осадками. Ближе всего по температуре был ресурс Weather.com, Sinoptik.ua и Укргидрометцентр.

Напомним, что 18 июня в Украине жаркая погода, осадки в виде грозовых дождей возможны на западе, в Житомирской и Винницкой областях.

Как сообщала "Страна", климатологи назвали самый теплый и самый холодный дни календарной зимы в Киеве.