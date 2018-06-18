Сегодня, 18 июня, в России могут решить вопрос незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который держит протестную голодовку с 14 мая.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Сегодня (возможно) будет решаться история с Сенцовым и обменом", - написал он.

Фото: t.me/aavst55

Комментируя информацию от Венедиктова, правозащитница Мария Томак выразила надежду, что "слитая" им информация не повредит переговорному процессу, кто бы ни был ее первоисточником.

Фото: facebook.com/maria.tomak

В настоящее время режиссер продолжает голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

Напомним, омбудсмен Людмила Денисова посетит в России 34 украинских заключенных.

Также "Страна" писала, что писатель Стивен Кинг призвал освободить режиссера Сенцова.