В Мюнхене в понедельник, 18 июня, утром правоохранительные органы ФРГ задержали главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера. Об этом сообщает Euronews.

"Мы можем подтвердить, что Штадлер был сегодня утром задержан. В настоящее время продолжается проверка обоснованности ареста", - приводятся слова представителя концерна Audi.

Неделю назад стало известно, что прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении Штадлера по подозрению "в мошенничестве и опосредованном подлоге" и провела обыски в его квартире.

Штадлер задержан по делу о так называемом "дизельгейте" фальсификации данных по поводу вредных выбросов от дизельных двигателей.

На прошлой неделе прокуратура Мюнхена предъявила официальные обвинения в адрес концерна, после чего в доме Штадлера были проведены обыски.

Напомним, ранее в "дизельгейт" оказался вовлечен и Volkswagen.

Скандал произошел в сентябре 2015 года. Тогда стало известно, что дизельные автомобили Volkswagen были оснащены ПО, занижавшим количество вредных выбросов в атмосферу. А 2 августа 2017 года в Берлине прошел "саммит по дизелю", на котором политики и автопроизводители договорились об обновлении программного обеспечения двигателей на 5,3 млн дизельных машин. Сама Меркель в этот момент находилась в отпуске.

Экологи посчитали такое решение слишком запоздалым и недостаточным, учитывая то, что концерн Volkswagen еще два года назад признал фальсификацию данных о выбросах в атмосферу.

Как сообщала "Страна", Экс-канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал федерального канцлера Ангелу Меркель из-за ситуации с "дизельгейтом".

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