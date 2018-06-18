Похоже, история с местом проведения финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между нашим Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым - завершилась. Бой пройдет в Москве.

Как сообщает Sportbox об этом заявили сегодня, 18 июня, на пресс-конференции Федерации бокса России.

Поединок пройдет 21 июля в Москве, в СК "Олимпийский" - такое решение приняла компания-организатор Comosa AG. В случае травмы одного из боксеров, выбывшего заменит побежденный Усиком Майрис Бриедис.

Напомним, Усик и Гассиев могли встретиться в мае в Саудовской Аравии, но стороны начали переговоры о переносе боя в Россию. Позднее Александр Усик объявил, что получил травму и не сможет боксировать с Гассиевым в мае. В рамках WBSS Александр Усик прошел в четвертьфинале и полуфинале Марко Хука и Майриса Бриедиса. Гассиев победил Кшиштофа Влодарчика и Юниера Дортикоса.

Ранее "Страна" сообщала, что Усик вернулся к тренировкам перед боем с Гассиевым.