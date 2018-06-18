В Никополе Daewoo Lanos сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего ребенок умер. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

ДТП случилось на ул. Героев Чернобыля около 8:45. 10-летний мальчик получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Сразу после совершения ДТП 35-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Lanos скрылся с места происшествия. Его задержали неподалеку во дворе.

Сейчас на месте ДТП работают следователи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Фото: dp.npu.gov.ua

Фото: dp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве автомобиль насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе.

Напомним также, что в Харькове микроавтобус насмерть сбил 7-летнюю школьницу.