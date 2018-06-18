В Киеве, на пляже озера Тельбин заметили не совсем обычных отдыхающих. Фото двух плавающих в озере питонов заинтересовали соцсети. Публикации появились в Facebook в группе "Наш дом Березняки" и в Instagram.

Фото: facebook.com

Фото: instagram.com

В обеих публикациях утверждается, что снимок сделан на пляже озера Тельбин в Днепровском районе Киева.

Пост сразу же разлетелся по соцсетям. В комментариях к публикации киевляне стали рассказывать, что это уже не первый случай появления питонов в столице. В качестве доказательств пользователи публиковали фото мужчины с питоном на шее в автобусе, а также фото питона, которого якобы нашли возле детской поликлиники.

Относительно фото питонов на пляже Тельбина местные жители предположили, что это чьи-то домашние питомцы, а возле озера отдыхающие якобы видели мужчину, который нес питонов на себе, а после выгуливал их на траве.

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