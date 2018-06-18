Паспортный контроль в аэропорту без очереди и другие ноу-хау Mastercard от Конкорд банкареклама
Теперь каждый украинец может почувствовать себя суперзвездой, которая в аэропорт прибывает за считанные минуты до вылета и отправляется на посадку, минуя удивленные очереди.
Новая опция FAST LINE предусматривает, что все владельцы карт mastercard Platinum от Concord bank, не стоят в общей очереди на паспортный контроль и контроль авиабезопасности, а пользуются специальным коридором для приоритетного прохождения этого контроля и посадки.
Поэтому шансы опоздать на самолет или платить штраф за опоздание на регистрацию – сведены к минимуму.
Заказать чудо-карту очень легко здесь: https://concord.ua/premium-card/mc-platinum
Кроме того, карта mastercard Platinum:
1. Возвращает до 19% НДС с любых покупок по Европе по опции Tax-Free;
2. "Автоматически страхует до 50 000 евро при выезде за границу";
3. Имеет кредитный лимит до 100 000 гривен;
4. Дает бесплатный допуск в бизнес-зал аэропорта "Борисполь" и привилегированный доступ в ВИП-залы всех аэропортов мира с уютной атмосферой, бесплатными напитками и закусками и идеальной инфраструктурой для работы и отдыха;
5. Консьерж-сервис в режиме 24/7 выполняет любые, даже самые сложные заказы – от редких билетов в Венскую оперу до доставки бутылки коллекционного вина 1955 года в другой конец Земли;
6. Оказывает срочную правовую помощь в экстренных ситуациях всей семье обладателя карты;
7. Персональный банкир выполняет любые финансовые платежи и расчеты без лишних напоминаний;
VIP-отдел Конкорд банка: +38 093 280 93 88
Call-центр: + 38 (050), (068), (056) 734 50 05