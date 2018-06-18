Накануне проведения Марша равенства в Киеве, на сайте Верховной Рады был зарегистрирован проект закона, который предлагает запретить публично демонстрировать любые виды сексуальной ориентации.

Законопроект №8489 был зарегистрирован на сайте парламента 15 июня.

Инициатор законопроекта нардеп от БПП Олег Барна.

Текста законопроекта на момент публикации новости на сайте Верховной Рады не было.

Фото: w1.c1.rada.gov.ua

Напомним, что депутат Европарламента Ребекка Хармс, ссылая на администрацию президента, заявила вчера, что Петр Порошенко готовит законопроект о защите прав ЛГБТ-украинцев.

Как сообщала "Страна", после этого в Администрации президента Украины заявили, что не готовят никаких законопроектов о равенстве прав и не обсуждали эту тему с депутатом Европейского парламента Ребеккой Хармс.