В Киеве, на фестивале электронной музыки "Brave", 25-26 августа выступит знаменитый травести-рэпер, известный борец с гомофобией Микки Бланко. Об этом сообщают организаторы фестиваля на странице в Facebook.

Под псевдонимом Микки Бланко поет 32-летний Майкл Квоттлбаум-младший. Дебютная пластинка Микки вышла в 2016 году и сразу же получила ряд восторженных отзывов слушателей.

Артист считает себя трансженщиной, поэтому просит обращаться к себе соответственно.

Микки Бланко называют "королева хип-хопа". Она публично заявила о своем положительном ВИЧ-статусе. Внешний вид артистки - отдельная тема для разговоров. Парик и каблуки - ее личный способ борьбы с гомофобией.

"Критики любят обсуждать мой внешний вид, но я ношу женские шмотки, потому что я в них выгляжу секси, мужики считают это привлекательным и мне нравится их внимание", - объясняет свое поведение травести-рэпер в одном из интервью.

Смелое поведение она проявляет и в своих текстах. Под лирические мотивы высказывает миру свою четкую позицию в достаточно грубой форме, часто с использованием нецензурной лексики.

Фото: facebook.com/bravefactoryfestival

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