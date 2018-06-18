Курс доллара резко растет после решения Европейского центробанка сократить ежемесячные покупки активов.

Об этом сообщает "Эксперт".

Индекс доллара прибавил 1,17% и достиг уровня 95,15. Это самый высокий показатель с октября 2017 года.

Курс евро демонстрирует самый сильный спад по отношению к доллару с июня 2016 года, снижаясь на 1,75% до 1,1583 доллара.

Несмотря на то, что ЕЦБ заявил о планах сократить ежемесячные покупки активов в период с октября по декабрь до 15 миллиардов евро до конца 2018 года, а затем полностью завершить программу количественного смягчения, инвесторы сфокусировались на комментариях о том, что процентные ставки останутся на рекордных минимумах, по крайней мере, до лета 2019 года.

Аналитики полагают, что повышение ставок может произойти и позже, поскольку срок полномочий президента ЕЦБ Марио Драги истекает в конце октября 2019 года.



Федеральная резервная система США в среду повысила ставки на четверть процентного пункта, создав разницу между ставками между США и Европой, и доллар оказался бенефициаром.

Напомним, что 18 июня по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подорожал, а евровалюта стала дешевле.

Как сообщала "Страна", 800 миллионов человек в мире живут на денежные переводы родных из-за рубежа.