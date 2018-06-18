Европейский союз официально продлил санкции в отношении аннексированного Крыма и Севастополя. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Санкции были продлены на год - до 23 июня 2019 года.

Санкции вводят ограничения на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, европейские компании не могут покупать недвижимость или объекты в Крыму, финансировать крымские компании.

Также запрещается экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании для их использования в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов.

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