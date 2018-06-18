Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что взять и вернуть Донбасс в том статусе, который он имел, просто так не получится. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Я приведу цитату Гончара, хоть не полностью ее поддерживаю. В его дневниках написано: "Чтобы Украина развивалась спокойно и богато, мы должны отрезать от нее раковую опухоль – Донбасс ". К чему я это все говорю? Если кому-то придет в голову вернуть части, которые уже фактически отделились, - это будет неэффективно. Следует применить другие возможности, мировой опыт", - сказал Кравчук.

Он добавил, что попытка вернуть неподконтрольную часть может привести к очередному конфликту.

"Если мы попытаемся ее вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчиненной - они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно", - подытожил Кравчук.

Ранее "Страна" писала о том, что Кравчук упрекнул Порошенко за поездку на Мальдивы и сравнил его с Путиным.

Также мы сообщали, что Кравчук, Кучма и Ющенко просят Порошенко объявить год украинского языка.