В четверг, 21 июня, в Верзовной Раде состоится голосование за законопроект № 8068 о национальной безопасности Украины.

Такой прогноз сделал спикер парламента Андрей Парубий, сообщает "112 Украина".

"В блоке безопасности и обороны есть один фундаментальный закон - это закон о нацбезопасности и обороне", - отметил спикер парламента.

По его словам, в пятницу, 16 июня, он говорил с председателем рабочей группы, которая согласовала все правки ко второму чтению.

"Во вторник комитет обещает провести заседание, соответственно мы сможем по нашей практике в среду начать рассмотрение, а в четверг завершить рассмотрение и выйти на заключительное решение по вопросу безопасности и обороны", - сказал Парубий.

По его словам, текущая неделя - крайний срок, когда парламент должен принять законопроект о нацбезопасности, чтобы успеть до саммита НАТО.

Пленарная неделя Верховной Рады пройдет с 19 по 22 июня.

Рада утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности 5 апреля.

Напомним, что на прошлой неделе спикер парламента заявил об этом законе следующее: "Я верю, что через одну неделю, когда будет пленарная неделя, 21 июня я смогу поставить на голосование и получить положительно решение по законопроекту о национальной безопасности".

Как сообщала "Страна", Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.