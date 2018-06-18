В понедельник, 18 июня, в Киеве из-за ремонта дорожного покрытия будет частично ограничено движение транспорта на улице Паньковской, проспекте Академика Палладина, на участке дороги от пересечения с улицей Рабочей и до улицы Стеценко. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор" в Facebook.

"С 22:00 18 июня и до 10:00 19 июня будет частично ограничено движение транспорта на улице Паньковской. Также с 14:00 18 июня из-за капитального ремонта на проспекте Академика Палладина, а именно на участке дороги от улицы Рабочей до улицы Стеценко, в обоих направлениях будет ограничено движение на левых полосах", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook.com/kievavtodor

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщала "Страна", на счетах Киевской облгосадминистрации скопилось больше миллиарда гривен на ремонт дорог.

Напомним также, что в Киевской области до конца года проведут капремонт дорог в пяти населенных пунктах.