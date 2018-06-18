Президент Украины Петр Порошенко инициировал создание в Европейском Союзе специальной группы для того, чтобы остановить строительство "Северного потока - 2".

Об этом говорится на YouTube-канале Петра Порошенко.

По словам Порошенко, Украина ведет переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС).

Президент также заявил, что "Северный поток-2" – это абсолютно политический проект, который пытается забрать из Украины сумму в 3 млрд долларов.

"Чтобы вы поняли масштаб: 3 млрд долларов - это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины. Вам понятно, для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы Украину оставить без денег на финансирование нашей обороны",

- заявил Порошенко.

Петр Порошенко подчеркнул, что для Украины остановка строительства "Северного потока-2" является крайне важным делом. И он выразил надежду, что строительство удастся остановить.

"Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток-2". Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины", - добавил Порошенко.

Как сообщала "Страна", в Швеции рассказали, почему одобрили строительство Северного потока-2.

Напомним также, что Курт Волкер считает, что "Северный поток-2" ставит Украину в уязвимое положение.