"Страна" продолжает вести дневник Мундиаля. Мы рассказываем каждый день о главный событиях Чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Вчерашний день был полон неожиданностей. Во-первых, действующий чемпион мира Германия внезапно проиграл Мексике первую же схватку чемпионата. Мексиканцы и немцы разошлись со счетом 1:0.

Как это было - читайте в нашей онлайн-трансляции.

Следом за этим одна из сильнейших сборных - Бразилия - не смогла одержать победу над Швейцарией. Команды забили по одному голу, закончив игру ничьей. "Страна" вела поминутную хронику этого матча.

Мы сделали обзор всех событий 17 июня на Мундиале. Сегодня же расписание игр выглядит так: в 15:00 Швеция сыграет с Южной Кореей в Нижнем Новгороде. В 18:00 Бельгия сойдется с Панамой в Сочи. И закроет этот день матч Тунис - Англия в Волгограде. Интересно, увидим ли мы сегодня сталинградскую битву?

"Страна" следит за главными событиями этого футбольного дня.

14.00 После оглушительной сенсации в матче Бразилия - Швейцария (1 - 1), главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью, который работает телеэкспертом на Мундиале, на пальцах показал все беды пятикратных чемпионов мира.

"Бразилии все пророчили победу в этой встрече, но игра оказалась для них почему-то сложной. После первого гола казалось, что бразильцы смогут развить свое преимущество, но вместо этого они допустили серьезную ошибку в обороне и были наказаны. Защитники "селесао" не стремились персонально опекать швейцарских форвардов и в целом действовали весьма пассивно. В итоге их соперникам было достаточно всего одного рывка, чтобы сотворить сенсацию", - рассказал Моуринью.

13:30 Сборная России провела тренировку перед матчем второго тура группового этапа против Египта в полном составе. Единственное, что на занятиях не было полузащитника Алана Дзагоева, который не полетел в Санкт-Петербург из-за травмы мышц задней поверхности бедра. Эту травму он получил буквально на ровном месте в матче против Саудовской Аравии.

Матч Россия - Египет состоится 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург". Начало - в 21.00 по киевскому времени.

Фото: twitter.com/TeamRussia

13:00 А в сборной Хорватии громкий скандал. Похоже, форвард Милана Никола Калинич, может досрочно покинуть ЧМ - 2018 из-за своего строптивого характера.



Он отказался выходить на замену в победном матче с Нигерией (2:0), передает газета AS в своем Twitter.

Фото: Twitter

Решение по Калиничу будет принято сегодня. Федерация футбола Хорватии может вычеркнуть его из официальной заявки и отправить смотреть Мундиаль по телевизору.

12:30 Хоть все подряд и умоляют Путина посетить завтрашний матч Россия - Египет (очень важный кстати для обеих команд), но этого не произойдет.

Мечты российских болельщиков развеял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Завтра Путин будет в Минске и, скорее всего, у него вряд ли получится посмотреть игру в прямом эфире. Но, наверное, какие-то основные моменты он в новостном формате, конечно же, посмотрит и, наверняка, будет интересоваться ходом матча", - сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что Путин больше не планирует посещать матчи Мундиаля.

"Пока в планах такого нет, просто график не позволяет", - заключил пресс-секретарь.

12:00 Невероятная новость пришла из Мексики. Здесь местные сейсмологи, аккурат после гола в ворота Германии зафиксировали небольшое землетрясение. По мнению ученых - сейсмологов, это могло произойти из-за массовых прыжков болельщиков, которые праздновали забитый гол. Вполне возможно... Ведь на главной площади Мехико за игрой наблюдали 75 000 фанатов.

11:34 У полузащитника сборной РФ Алана Дзагоева вчера был день рождения - ему исполнилось 28 лет. В Twitter российской команды выложили видео с тортом, который ему преподнесли в подарок.

Вот такой торт подарила команда Алану Дзагоеву на день рождения! pic.twitter.com/X1yZ0qXwi6 — Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.

11:25 Саранск - город контрастов. Вчера на его улицах впервые и истории появилось столько перуанцев (в этот день их со счетом 0:1 обыграла Дания).

Вот, как гуляли перуанцы по столице Мордовии:

Говорят, Мордовия побраталась с Перу pic.twitter.com/AvISUG88a1 — Киса и Ося (@titojiv) 16 июня 2018 г.

twitter.com/titojiv

11:09 Полузащитник сбороной РФ Александр Головин перед тренировкой. Выглядит озабоченным. Завтра у российских футболистов важный день - игра против Египта, который в субботу хоть и проиграл Уругваю, но все же остается серьезной командой.

10:57 Освежили результаты матчей и календарь игр ЧМ-2018 на текущий момент.

10:32 Бразилия с ее баснословно дорогим Неймаром, которая не сумела одолеть швейцарцев - это, пожалуй, второй "сюрприз" чемпионата после поражения Германии. Российский телеведущий Дмитрий Дибров обрушился на знаменитую сборную.

"Это какая-то группа "Ласковый май" приехала. Это Бразилия? Да вы смеетесь! Это 60 миллионов долларов в год - это Неймар?! Вы его видели на поле?! Покажите мне его! Я хочу его видеть! 6 миллионов долларов в месяц получки - да вы смеетесь!"

10:16 Главный тренер сборной Германии прокомментировал неожиданное поражение своей команды. Он сказал, что немцы все время выигрывают первые матчи. Но в России что-то пошло не так.

"Дальше будет лучше", - пообещал Йоахим Лев.

10:02 Расписание матчей на сегодня, 18 июня: