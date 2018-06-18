С железнодорожного моста на улице Люстдорфская дорога в Одессе спрыгнула женщина. Она была госпитализирована с телесными повреждениями в городскую клиническую больницу.

Об этом сообщает полиция Одесской области на своей странице в Facebook.

Судя по данным полиции, инцидент произошел вечером 17 июня.

"Правоохранители проверяют основную версию - попытку совершения самоубийства, поскольку в вещах пострадавшей находилась предсмертная записка", - говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работали следователи Малиновского отделения полиции.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Напомним, что 18 мая в Одессе девушка-подросток прыгнула с моста и погибла.

Как сообщала "Страна", 4 июня с моста на Парковой дороге в Киеве спрыгнул мужчина и попал под проезжающий автомобиль.