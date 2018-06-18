Как узнала "Страна"из собственных источников в МВД, воры ограбили дом Михаила Емника, топ-менеджера фирмы Burisma, которую связывают с именем экс-министра природных ресурсов Николая Злочевского. Хозяин обнаружил последствия дерзкой кражи со взломом в понедельник ранним утром, 18 июня, когда вернулся из поездки в свой дом в Снежнянском переулке на столичном Печерске.

Со слов хозяина он отсутствовал только одни сутки и как раз в это время неизвестные медвежатники выбили входные двери в подвальном помещении, проникли в дом и вынесли из двух предварительно взломанных массивных сейфов документы, золотые украшения и деньги в сумме 35 тысяч долларов США.

Вероятно налет был совершен по наводке и взломщики изначально нашли слабое место в хорошо защищенном доме. К тому же, вероятнее всего, за хозяином установили наружное наблюдение и точно знали, что он не вернется на ночь домой и есть время спокойно распилить сейфы и вынести ценности.

По какой причине в столь богатом особняке не было сигнализации или охраны - загадка. Сейчас полиция ищет свидетелей и собирает видео с камер наблюдения.

Ранее "Страна" сообщала, что Кононенко и Злочевский встретились в Вене на следующий день после допроса Онищенко по Skype.

Также мы рассказывали, как Злочевский с сыном Байдена в Монако тусил.