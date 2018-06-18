В Киеве 18 июня, на всех муниципальных пляжах вывесили желтый флаг, оповещающий про запрет купания на их территории. Об этом сообщает КП Плесо.

Решение временное. Причина - обильные дожди, выпавшие накануне.

"Данное предостережение временное, обусловленное сильными ливнями и действует в течение 48 часов после завершения дождей", - говорится в сообщении.

Добавляется, что статус воды определяется по результатам анализа проб воды.

Всего на пляжах возможно применение трех флагов: зеленый - купаться разрешено, желтый - не рекомендуется, красный - запрещено.

При этом воздержание от купания после дождей - мировая практика.

Ранее Центр общественного здоровья Минздрава опубликовал интерактивную карту пляжей и рекреационных зон, не рекомендованные для купания.

Напомним, к летнему сезону-2018 в Киеве собирались открыть 13 пляжей и 17 зон отдыха у водных объектов.