В Херсоне избили журналиста Сергея Никитенко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам пострадавший.

"Нападавшие - двое бородачей, поджидали возле стоянки. После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции. Избивали молча. Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью. Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", - описал инцидент журналист и добавил фотографии.

Фото: facebook.com

Об избиении Сергея Никитенко в соцсети написал и брат нардепа Мустафы Найема, Маси Найем. Он назвал пострадавшего журналиста одним "из редких людей, который все еще говорит правду".

"Сегодня в Херсоне был избит журналист Сергей Никитенко. Один из редких людей, который все еще говорит правду в городе, где кланы регионалов и бывшей милиции очень не любят несогласных.

На него напали два парня, били сильно, ногами. Потом убежали.

Полиция не найдет нападавших, потому что есть страх выйти на себя же. Сейчас вызвали скорую, едет полиция... Это не политика. Это необъявленная война против активных граждан", - написал Маси Найем.

Ранее "Страна" писала о том, что под Запорожьем автомобиль с журналистами столкнулся с мотоциклом.

Также мы сообщали, что Европейская федерация журналистов призывает власти и Украины, и России освободить от преследования работников СМИ.