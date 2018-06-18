В Виннице 17 июня, прошел мощный ливень, превративший улицы в реки. Из-за непогоды движение для автомобилей и пешеходов было затруднено. Кое-где уровень воды достигал уровня дверей машин.

Об этом пишет местное издание 20minut.ua.

Также пострадала по меньшей мере одна машина, которая была припаркована неподалеку от деревьев.

Добавим, что 18 июня на Львовщине, Тернопольщине, Ивано-Франковщине, Волыни, Закарпатье, а также в Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях прогнозируют дожди с грозами, местами шквальные порывы ветра.

Березу вырвало с корнем и повалило на припаркованный автомобиль, фото: Станіслав Нижник-Оскольський/Facebook

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