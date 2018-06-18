На вымогательстве взятки от подчиненного офицера попался командир одного из подразделений ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Подразделением военной контрразведки из состава Объединенных сил задокументирован факт вымогательства командиром одного из подразделений ВСУ неправомерной выгоды в сумме 6 тысяч гривен от подчиненного офицера за непрепятствование в переводе для дальнейшего прохождения военной службы в другую воинскую часть", - говорится в сообщении.

Также указано, что к получению взятки военным была привлечена жена - именно ей передавали средства по месту жительства в Запорожье.

Уточняется, что подозреваемого подполковника задержали в воскресенье, 17 июня. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.369-2 УК Украины "Злоупотребление влиянием", которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

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