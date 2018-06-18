В понедельник, 18 июня, в Киеве в здании центрального автовокзала возле станции метро "Демеевская" вспыхнул пожар. Об этом сообщает ресурс dtp.ua на своей странице в Facebook.

"Утренний пожар центрального автовокзала в Киеве на Демеевке", - говорится в сообщении в соцсети.

Отмечается, что на данный момент информации о пострадавших в пожаре не поступало.

Ранее "Страна" писала о том, что в Дарницком районе Киева два человека заживо сгорели при пожаре.

Здесь в ночь на 17 июня на ул. Садовой, 92 в Дарницком районе столицы произошел жуткий пожар, в результате которого погибли двое людей. Их пол установить не удалось.

Как оказалось, огнем полностью уничтожило частный 2-этажный дом размером 5х6 метров. В 1:18 пожарные локализовали пожар, а в 01:49 - ликвидировали.

Тела двух людей неизвестного пола пожарные обнаружили во время разборки и пролива деревянных конструкций. Здание сгорело полностью.

Также мы сообщали, что в Подмосковье пожарный Ил-76 случайно сбросил 40 тонн воды на патрульных полицейских.