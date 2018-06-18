На рок-фестивале в Нидерландах автобус въехал в пешеходов
В Нидерландах на рок-фестивале PinkPop автобус въехал в пешеходов. В результате наезда погиб один человек.
Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел около 04.00 утра 18 июня на фестивале Pink Pop, вскоре после выступления исполнителя ритм-энд-блюза Бруно Марса, который был хедлайнером трехдневного фестиваля.
По данным полиции, водитель минивэна сбил четырех пешеходов, один из которых умер.
Инцидент произошел в провинции Лимбург на юге страны.
По данным СМИ, водитель автобуса скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают.
Напомним, что в Венгрии на автобане грузовик снес двух украинцев, которые вышли из машины.
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