В Нидерландах на рок-фестивале PinkPop автобус въехал в пешеходов. В результате наезда погиб один человек.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел около 04.00 утра 18 июня на фестивале Pink Pop, вскоре после выступления исполнителя ритм-энд-блюза Бруно Марса, который был хедлайнером трехдневного фестиваля.

По данным полиции, водитель минивэна сбил четырех пешеходов, один из которых умер.

Инцидент произошел в провинции Лимбург на юге страны.

По данным СМИ, водитель автобуса скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают.

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