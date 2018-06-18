Сегодня, 18 июня, в Суворовском районном суде Одессы состоится суд на котором будет рассматриваться изменение меры пресечения гражданину России и бывшему бойцу батальона Айдар 55-летнему Руслану Арсаеву, который подозревается в незаконном хранении оружия, разбоях и нападениях на предпринимателей.

Руслана Арсаева подозревают в том, что осенью 2017 года он с двумя подельниками - также бывшими бойцами батальона Айдар, попытался ограбить автосалон в Одессе на улице атамана Головатого. Целью были 40 тыс. гривен. которые на тот момент лежали в кассе салона.

Ворвавшись в автосалон с автоматами, трое экс-айдаровцев положили на пол персонал и связали охранника. Однако одна из продавщиц успела нажать тревожную кнопку и на место прибыла полиция. Бандиты открыли огонь и попытались скрыться. Несмотря на перестрелку, удалось сбежать с оружием в руках лишь одному - Руслану Арсаеву. Двоих его подельников успели задержать. Лишь через время полиции удалось выследить и задержать самого Арсаева.

При этом, по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, еще в 2013 году он разыскивался полицией РФ за грабежи и разбои.

В 2014 году Арсаев перебрался в Украину, где пошел служить в батальон Айдар. Но, судя по количеству открытых на него уголовных производств, больше не воевал, а отжимал автомобили, торговал оружием с передовой и грабил местное население. В 2015 году его задержали за очередную перевозку оружия из АТО в тыл, однако он вышел под залог в 60 тысяч гривен. Более в АТО он решил не задерживаться и перебрался в Одессу, где сразу нашел единомышленников по "ремеслу".

Интересно, что бригада Арсаева была своего рода "многостаночниками" - экс-айдаровцы брались не только за вымогательство и разбои, но даже поджигали автомобили по заказу.

Вероятно, на этой ниве экс-айдаровец обзавелся определенными связями в политических кругах. По данным "Страны", в Одессу на суд приедут несколько нардепов, которые постараются освободить Арсаева на поруки. Также к "массовке" под лозунгом "свободу бойцу добробата" подключились и некоторые одесские активисты из национал-радикальных организаций.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Аппеляционный суд Киева отпустил айдаровца Радченко на поруки депутатов.