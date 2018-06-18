Количество погибших в результате землетрясения в Японии увеличилось до трех человек, пострадавших - минимум 217.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Одной из погибших оказалась 9-летняя девочка, которую придавило стеной возле школьного бассейна. Также землетрясение унесло жизни двух пожилых людей. Один из них погиб при обрушении стены, второй с травмами был госпитализирован и умер в больнице.

В результате подземных толчков, на юго-западе Японии практически полностью остановлено движение скоростных и обычных поездов.

Землетрясение произошло в 13 км к северу от префектуры Осака. Его силу оценивают в 6,1 балла.

Напомним, что 17 июня в Японии зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 4,7 баллов. Подземные толчки ощутили в южной части префектуры Гумма, расположенной на острове Хонсю. Очаг землетрясения находился на глубине 20 км. Угрозы цунами не возникло.