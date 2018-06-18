Еще один средневековый корабль нашли в Днепре участники гидроархеологической экспедиции Хортицкого заповедника, которая завершилась 17 июня.

Судно лежит на дне реки неподалеку от уже известной ранее находки. Об этом в соцсети сообщил руководитель экспедиции Дмитрий Кобалия.

"Это была узкая лодка до 4 метров в ширину при длине до 20 метров. Дубовая, плоскодонная, с острым узким носом, заканчивающееся изящным косым штевнем. Обшивка крепилась встык коваными гвоздями, для чего в досках вырезались специальные треугольные пазы. Вполне вероятно, что судно построили не в XVII, а даже в XVI веке. Такие скобы являются хорошим датирующим материалом и распространены на средневековых памятниках Польши, Литвы и Германии. Нос и корма сохранились лучше", - написал Дмитрий Кобалия.

По предположениям историков, "наличие двух кораблей в одном месте может быть следами одного исторического события, например битвы запорожцев с турками".

Напомним, что 7 июня гидроархеологи из Запорожья, Херсона и Одессы в устье Днепра начали исследование османской галеры второй половины ХVII века, которая лежит на дне одной из проток. Херсонские дайверы обнаружили судно еще в 90-х годах. На поверхность были подняты уникальные артефакты - пушка, личные вещи, керамика. Судно достигает 38 метров в длину и от пяти до шести метров в ширину.

Фото: facebook.com

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