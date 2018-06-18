Специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других унижающих достоинство видов обращения Нильс Мельцер рассказал, что в Украине правоохранители иногда не оформляя держат задержанных в камере в участке полиции, применяя избиения и пытки.

Об этом Нильс Мельцер рассказал в интервью Zn.

По его словам, случаи ненадлежащего отношения или пытки бывают главным образом во время задержания, а также во время допроса в полиции. Их цель - выбить информацию или признание.

"И МВД, и Нацполицию я критиковал за это раньше. Они приложили много усилий, чтобы вычистить эту систему, в частности систему содержания людей под стражей. Теперь стараются избегать случаев, когда полиция, которая задерживает людей, еще и помещает их в комнату предварительного задержания. Этого уже почти нет", - рассказал представитель ООН.

Он отметил, что в ИВС ситуация уже более или менее нормальная.

"Но заявления о ненадлежащем отношении касаются именно задержания - до того, как человека официально берут под стражу и регистрируют его в журнале. А это может продолжаться три дня и больше. Когда человека держат не официально в камере в участке полиции, а где-то в подвале или даже в кабинетах следователей, оперативников. Там могут применять серьезные избиения и пытки. Для пыток используют электрошокеры, людей подвешивают в наручниках. Даже 14-летние четко описали, как выполнялась относительно них эта процедура. Рассказывали и о том, что на голову надевали полиэтиленовые пакеты, заматывали липкой лентой на шее, чтобы придушить. Кроме того, бывали еще и устные угрозы: насилия, избиения, сексуального насилия. Обычно это были только угрозы", - уточнил Нильс Мецер.

Напомним, что Украину посетят эксперты ООН по борьбе с исчезновениями людей.

Как сообщала "Страна", специальный докладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер призвал правительство Украины и представителей "де факто властей, которые контролируют части территории государства", установить систему мониторинга, защиты и привлечения к ответственности для предотвращения пыток.