Пока на полях чемпионата мира кипят нешуточные страсти, а фавориты преподносят одну неожиданную сенсацию за другой, донецкий Шахтер усиливается к новому сезону.

"Горняки" подписали контракт с бывшим форвардом киевского Динамо Жуниором Мораесом. Соглашение рассчитано на два года. Форвард переходит в донецкий клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Жуниор Мораес с футболкой Шахтера, фото: shakhtar.com

Досье

Алуисио Шавес Рибейро Мораес Жуниор, родился 4 апреля 1987 года в Сантусе (Бразилия).

Амплуа: нападающий, рост: 176 см.



Воспитанник "Сантоса" начал профессиональную карьеру в родном клубе, с которым в 2007 году выиграл Лигу Паулиста. Выступал также за "Понте-Прету" и "Санту-Андре" (оба - Бразилия), "Глорию" (Румыния), ЦСКА (Болгария), "Металлург" (Донецк), "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (Китай), "Динамо" (Киев).



В чемпионате Украины провел 117 матчей, забил 57 мячей.

Ранее "Страна" сообщала, что капитан Шахтера Дарио Срна согласился перейти в итальянский клуб.