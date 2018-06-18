На пленарной неделе 19-22 июня в Верховной Раде планируют рассмотреть законопроекты о Нацбюро финбезопасности, частной детективной деятельности и назначении судей Конституционного суда. Об этом сообщается на сайте парламента.

В пленарный вторник, 19 июня депутаты начнут работу с блока вопросов культуры. И самый первый - законопроект об определении объектов культуры всемирного наследия и их защите; затем - еще несколько проектов в первом чтении.

Много законодательных актов стоят на включение в повестку дня сессии, в том числе проект Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы, проект изменений в госбюджет и обозначенный как неотложный проект изменений в закон относительно публичных закупок.

Повторно с предложениями президента планируют рассмотреть закон о частной детективной деятельности.

В плане работы проекты изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о распространении на ООС льгот, установленных на время проведения АТО.

Несколько соцвопросов во втором чтении - в частности об усилении соцзащиты военнослужащих, а также некоторых жертв нацистских преследований и политических репрессий.

Рада намерена рассмотреть законопроект о регулировании перевода денег.

В плане работы есть несколько проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.

На вечер вторника запланирован неотложный президентский и альтернативные законопроекты о Нацбюро финбезопасности. Напоследок - несколько законодательных актов об обращении с отходами.

Среда - день ратификаций. В плане работы парламента на этот день - ратификация финансового соглашения с Северной экологической финансовой корпорацией, а также финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком по модернизации "Укрзализныци".

Депутаты определятся относительно законопроектов о ратификации соглашения с Турцией о взаимной защите инвестиций и с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны. Запланировано рассмотрение еще нескольких законопроектов в первом чтении.

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

На пленарный четверг, 21 июня, запланировано достаточно много вопросов. Во втором чтении - проект о соцзащите тех, кто ухаживает за больными детьми.

У народных избранников будет возможность принять во втором чтении законопроект о прозрачности в добывающих отраслях.

Во втором чтении планируют рассмотреть проект изменений в Регламент ВР о введении в парламенте электронного документооборота.

Также Рада намерена назначить судей Конституционного суда.

В плане работы - вопрос установления границ Бахмутского, Добропольского, Александровского, Славянского районов Донецкой области и Сватовского и Троицкого районов Луганской области.

Законопроекты о пенитенциарной системе и Дисциплинарном уставе пенитенциарной системы планируют рассмотреть в первом чтении.

В очередной раз в недельный план работы Рады попадают законопроекты об Учреждении института бизнес-омбудсмена и о деятельности технологических парков; об идентификации полицейских и нацгвардейцев.

В пятницу традиционно пройдет Час вопросов к правительству.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде предлагают начать сажать должников - алиментщиков.

Также мы сообщали, что Тимошенко предложила ввести в Украине парламентскую республику с должностью канцлера.