В Одесской области отдыхающие наблюдали за тем, как в море пронесся смерч.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Килийской территориальной громады Павел Бойченко.

По его данным, необычное явление зафиксировали возле села Приморское Килийского района. Павел Бойченко обнародовал фото смерча и отметил в комментариях, что обошлось без пострадавших.

Фото: facebook.com/bojcenko

Фото: facebook.com/bojcenko

Фото: facebook.com/bojcenko

Фото: facebook.com/bojcenko

Напомним, что жители Кривого Рога три месяца сидели без газа после летнего смерча. Они готовили еду на кострах.

Как сообщала "Страна", в Италии произошло необычное природное явление. На итальянский город Сан-Ремо, знаменитый своим музыкальным фестивалем, обрушился водяной смерч.