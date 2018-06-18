Под Одессой пронесся смерч на глазах у сотен отдыхающих. Фото
В Одесской области отдыхающие наблюдали за тем, как в море пронесся смерч.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Килийской территориальной громады Павел Бойченко.
По его данным, необычное явление зафиксировали возле села Приморское Килийского района. Павел Бойченко обнародовал фото смерча и отметил в комментариях, что обошлось без пострадавших.
Фото: facebook.com/bojcenko
Фото: facebook.com/bojcenko
Фото: facebook.com/bojcenko
Фото: facebook.com/bojcenko
Напомним, что жители Кривого Рога три месяца сидели без газа после летнего смерча. Они готовили еду на кострах.
Как сообщала "Страна", в Италии произошло необычное природное явление. На итальянский город Сан-Ремо, знаменитый своим музыкальным фестивалем, обрушился водяной смерч.
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