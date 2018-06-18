Самую громкую сенсацию чемпионата мира на сегодняшний момент, пожалуй, преподнесла сборная Бразилии с самым дорогим игроком мира в своем составе - Неймаром. "Пентакампеоны" сыграли вничью 1 - 1 со Швейцарией, и честно говоря, особо не впечатлили.

Популярный российский телеведущий Дмитрий Дибров поделился своими впечатлениями от этого матча, передает Sport24.

"Это какая-то группа "Ласковый май" приехала. Это Бразилия? Да вы смеетесь! Это 60 миллионов долларов в год - это Неймар?! Вы его видели на поле?! Покажите мне его! Я хочу его видеть! 6 миллионов долларов в месяц получки - да вы смеетесь!

Вы видели, что сделали 117 миллионов долларов или евро (речь о Криштиану Роналду который сделал хет-трик в матче с Испанией - Прим. Ред.) - для нас это безразлично. Сначала с пенальти, а потом на последней минуте через всю стенку - опа", - рассказал Дмитрий Дибров.

Ранее "Страна" сообщала, что тренер сборной ФРГ рассказал о поражении от Мексики.