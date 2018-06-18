Четыреста сотрудников The Washington Post написали открытое письмо владельцу издания, миллиардеру и основателю интернет-холдинга Amazon Джеффу Безосу. Они заявляют, что им недостаточно платят.

Об этом пишет Business Insider.

Джефф Безос приобрел The Washington Post в 2014 году и в петиции говорится, что члены профсоюза в составе Гильдии Washington Post очень благодарны за то, что Безос вмешался, когда это было необходимо. Но теперь сотрудники проводят кампанию за лучшую оплату труда, льготы и безопасность работы.

"Все, о чем мы просим, справедливость для каждого сотрудника, который внес свой вклад в успех этой компании", - говорится в петиции.

Справедливая заработная плата, справедливые льготы для выхода на пенсию, отпуск по семейным обстоятельствам и медицинское обслуживание, а также достаточная обеспеченность работой - перечень требований, которые изложили в письме сотрудники известного американского издания.

Они также обнародовали видео-петицию.

Напомним, что ранее рейтинг Forbes возглавил владелец Amazon Джефф Безос.

Как сообщала "Страна", акции ряда компаний США упали после твиттов Трампа в адрес Amazon и почты страны.