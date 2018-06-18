В понедельник 18 июня, контрольно-пропускной пункт "Майорск" на Донбассе возобновил работу после того, как был закрыт 16 и 17 июня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 18 июня, возобновлена работа КПВВ "Майорск". Данный контрольно-пропускной пункт, как и все остальные в районе проведения операции Объединенных сил, работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что ранее в штабе ООС заявили, что "российско-оккупационные войска прекращают с 16 июня работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) со стороны Горловки. В связи с этим работа КПВВ "Майорск" будет прекращена".

Как сообщала "Страна", 16 июня в районе Торецка Донецкой области, в результате обстрела была ранена женщина.