Воскресенье, 17 июня, на чемпионате мира по футболу выдалось богатым на сенсации и сюрпризы. Бразильцы не смогли победить Швейцарию (1 - 1), а чемпионы мира, сборная ФРГ проиграла мексиканцам (0 - 1).

Главный тренер Бундестима Йоахим Лев после финального свистка выглядел шокированым таким результатом, но на послемачтевой пресс-конференции был как скала, и пообещал выйти из группы, передает Sports.

- Поражение в первом матче особенно сложно?

- Конечно, мы разочарованы. Для нас это абсолютно непривычная ситуация.

Практически на всех предыдущих турнирах мы выигрывали первый матч. Сейчас нужно извлечь уроки из этой игры. Дальше будет лучше.

- Как вы оцениваете психологическое состояние вашей команды?

- В первом тайме мы играли плохо, это надо признать. Мы плохо играли в открытых зонах, было много потерь мяча. Поэтому мы должны были бегать намного больше, чем соперник.

Во втором тайме Мексика защищалась очень глубоко, но у нас было больше голевых моментов. Часто мы принимали спешные решения, хотя мы были лучше.

Мы разочарованы, но завтра начинается подготовка к следующему матчу. Мы проанализируем эту игру.

- Вы удивлены игрой Мексики? Индивидуально мексиканцы превосходили вашу команду.

- Мексика за последние два-три года играет систематично. Они всегда имеют схожие приемы, у них очень хорошие контратакующие игроки.

Мексиканцы очень подвижны, у них быстрые футболисты в атаке, которые выигрывают единоборства. Когда вы оставляете такие свободные зоны, соперник становится еще быстрее.

- Как вы оцениваете физическое состояние Германии?

- В первом тайме мы играли не так динамично, как обычно. После перерыва я не увидел недостатков.

Мы давили на их половине поля. Да, у них были контратаки, но это неизбежно. Проблема в том, что в первом тайме мы играли не так, как во втором.

- Теперь вы полностью измените ваши планы? Киммиха не хватало в обороне?

- Мы не меняем планы. Мы развиваем наши сильные стороны. Нам нужно совершенствоваться. В предыдущих паре матчей мы тоже не проявляли свои лучшие качества.

- Германия недооценила соперника?

- Это надо детально анализировать. Мы знали, что нам нужна была стабильность, но на первых минутах мы нервничали. Мы не были сыграны на том уровне, который требуем сами от себя.

- Как вам игра Киммиха? После этого поражения вы можете встретиться с Бразилией уже в 1/8.

- Было понятно, что фланги Мексики очень хороши в единоборствах и дриблинге. Если у Лосано много времени, против него очень тяжело играть.

Мы дали ему преимущество. Его гол связан с нашими ошибками, но я не буду думать сейчас об 1/8. Пока мне это безразлично.

Сейчас мы под напряжением, но плей-офф нас не волнует, сейчас мы будем думать о Южной Корее.

- Почему Германия допускает очень много брака в последних матчах?

- Раньше мы не видели таких неточных передач. Мы плохо искали свободные зоны, в отличие от Мексики.

Мы играем узко, играем в пас - соперник может это разгадать. Мне кажется, это наша проблема. Иногда мы играем слишком вальяжно.

- На Кубке конфедераций ваш второй состав уверенно обыграл Мексику. Не стоило ли омолодить команду специально к этому матчу?

- У нас относительно молодая команда, она не слишком старая. Те, кто играют давно - хребет команды.

На Кубке Конфедераций ситуация была совершенно другая. Они больше играли в оборону и в целом были хуже.

- Почему чемпионы мира обычно не выходят из группы?

- Не знаю, почему это было у других. У нас такого не будет.

- Это первое поражение европейской команды на этом ЧМ. Почему это произошло именно с Германией?

- Иногда происходят такие вещи. На турнирах всегда есть сопротивление, об этом надо говорить.

Это не значит, что сейчас мы развалимся. Нам нужно скорректировать некоторые вещи, но мы будем следовать нашему тактическому плану, - рассказал Лев.

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