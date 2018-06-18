В понедельник, 18 июня, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подорожал, а евровалюта стала дешевле.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Доллар подорожал на 10 копеек, его курс составил 26,31 грн.

Евро подешевел на 24 копейки - до 30,51 грн.

Российский рубль также немного подешевел - до 0,421 грн.

Напомним, что на прошлой неделе курс доллара взлетел из-за газовых закупок Украины.

Ранее "Страна" писала, как будут работать новые правила денежных переводов из-за границы. В Украине облегчили перевод денег за границу и обратно. Многие банки, у которых есть платежные системы, теперь смогут обслуживать клиентов удаленно.