Курс НБУ 18 июня - доллар начал неделю с подорожания
В понедельник, 18 июня, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подорожал, а евровалюта стала дешевле.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Доллар подорожал на 10 копеек, его курс составил 26,31 грн.
Евро подешевел на 24 копейки - до 30,51 грн.
Российский рубль также немного подешевел - до 0,421 грн.
Напомним, что на прошлой неделе курс доллара взлетел из-за газовых закупок Украины.
Ранее "Страна" писала, как будут работать новые правила денежных переводов из-за границы. В Украине облегчили перевод денег за границу и обратно. Многие банки, у которых есть платежные системы, теперь смогут обслуживать клиентов удаленно.
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