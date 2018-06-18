На сегодня 800 млн человек по всему миру живут за счет денежных переводов, которые они получают от родственников, работающих в других странах.

Об этом сообщается на сайте "Новости ООН".

Семейные денежные переводы поддерживают каждого седьмого жителя Земли.

По данным ООН, 480 миллионов долларов, которые 200 миллионов трудовых мигрантов выслали своим близким в 2017 году, поступили в развивающиеся страны. Это вдвое больше, чем в 2007 году, и втрое больше, чем общая внешней финансовой помощи, выделенной этим странам на развитие из разных источников.

В среднем большинство трудящихся-мигрантов посылают домой по 200-300 долларов несколько раз в год. На их родине эти суммы чаще всего составляют до 60% семейного дохода и являются основным средством существования для миллионов семей.

Около 75% высылаемых денег тратятся на еду и медикаменты, а также оплату обучения детей и проживания.

Ранее "Страна" разбиралась, как будут работать новые правила денежных переводов из-за границы.

Как сообщала "Страна", "Новая почта" предупредила украинцев о сбоях из-за блокировки системы Tyme.