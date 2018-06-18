Исследователи из Викторианского университета и Университета Гента описали в своей статье в журнале PNAS особую зону мозга, которая помогает справиться со скучной работой.

Об этом пишет "Наука и жизнь".

Средняя поясная кора известна давно, и так же давно нейробиологи подозревали, что она помогает удерживать внимание на скучной работе. Но поскольку средняя поясная кора участвует в самых разных когнитивных процессах, понять, что именно она делает, до сих пор было довольно трудно.

Но с помощью современных методов удалось записать и проанализировать активность средней поясной коры во время выполнения разных задач, и теперь можно говорить, что именно благодаря ей мы доводим до конца скучную, но необходимую работу. А также очень трудную работу, которую хочется отложить на потом.

Средняя поясная кора работает во время любых занятий. Ее задача отслеживать выполнение задания, оценивать, сколько сделано и сколько осталось, и удерживать в процессе весь остальной мозг.

Но когда нам нужно заняться чем-то неинтересным или очень трудным, роль средней поясной коры сильно возрастает.

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