Из сектора Газа запустили три ракеты по Израилю
Палестинские боевики выпустили с территории сектора Газа три ракеты по Израилю.
Об этом сообщили в палестинской армии, передает Gazeta.Ru.
"Зафиксированы три запуска из сектора Газа в направлении Израиля. Один из снарядов, по-видимому, упал в пределах сектора Газа", - говорится в заявлении армии.
Информации о пострадавших или материальном ущербе в результате удара в настоящее время нет.
Отмечается, что этот ракетный удар активировал системы оповещения в населенных пунктах к северу от сектора Газа.
Напомним, что Могерини заявила, что только сосуществование Палестины и Израиля ведет к миру на Ближнем Востоке.
Как сообщала "Страна", запущенные из Палестины воздушные змеи сеют пожары на земле Израиля.
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