Палестинские боевики выпустили с территории сектора Газа три ракеты по Израилю.

Об этом сообщили в палестинской армии, передает Gazeta.Ru.

"Зафиксированы три запуска из сектора Газа в направлении Израиля. Один из снарядов, по-видимому, упал в пределах сектора Газа", - говорится в заявлении армии.

Информации о пострадавших или материальном ущербе в результате удара в настоящее время нет.

Отмечается, что этот ракетный удар активировал системы оповещения в населенных пунктах к северу от сектора Газа.

Напомним, что Могерини заявила, что только сосуществование Палестины и Израиля ведет к миру на Ближнем Востоке.

Как сообщала "Страна", запущенные из Палестины воздушные змеи сеют пожары на земле Израиля.