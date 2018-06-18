Агентство Sana сообщило, что авиация коалиции во главе с США нанесла удар по одной из позиций сирийской армии к юго-востоку от города Бу-Кемаль.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации военного источника агентства, в результате удара есть погибшие и пострадавшие. Их количество не уточняется.

В Пентагоне уже заявили, что авиация США или международной антитеррористической коалиции не наносила ударов в районе сирийского города Бу-Кемаль.

"Мы не осуществляли авиаудар в Бу-Кемале", - прокомментировал сотрудник пресс-службы министерства обороны США майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Напомним, что ранее в США пообещали дать жесткий ответ на наступление сирийской армии.

Как сообщала "Страна", на границе Турции с Сирией появилась бетонная стена с колючкой, длиной 764 километра.