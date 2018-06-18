В Херсонскую область вновь прилетели розовые фламинго. Они вернулись в место гнездовья на Сиваше.

Об этом пишет сайт "Херсонцi".

В прошлом году три пары этих птиц гнездились у берегов соленого озера на острове Чурюк рядом с Азово-Сивашским национальным парком.

На днях буквально в паре сотен метров от прошлогодних гнезд опять заметили пару фламинго. Целая стая из десяти птиц одновременно появилась на Сиваше, у села Генгорка Генического района.

Сотрудник Азово-Черноморской орнитологической станции, кандидат биологических наук Юрий Андрющенко рассказал, что новые гнезд розовых фламинго в этих местах пока не обнаружили. Но они либо еще их не построили, либо они скрыты от глаз человека.

Напомним, что ранее к птицам в одесском парке посреди зимы прибился розовый фламинго.

Как сообщала "Страна", в 2017 году в Украине впервые начал гнездиться розовый фламинго.