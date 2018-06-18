В понедельник утром на западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Известно о двух погибших и более 10 раненых.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Среди погибших 9-летняя девочка, на которую обрушилась часть стены плавательного бассейна.

Было нарушено движение транспорта и возникли перебои с электричеством. В Осаке были отмечены многочисленные случаи возгорания.

Землетрясение произошло в 13 км к северу от префектуры Осака.

Фото: kyodonews.net

Напомним, что 17 июня в Японии зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 4,7 баллов. Подземные толчки ощутили в южной части префектуры Гумма, расположенной на острове Хонсю. Очаг землетрясения находился на глубине 20 км. Угрозы цунами не возникло.

Как сообщала "Страна", в апреле 2018 года в западной части Японии, в префектуре Симанэ, произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате в городе Ода обратились в больницы четыре человека.