Синоптики обещают жаркий понедельник, местами грозы
В понедельник, 18 июня, в западных, Винницкой, Житомирской областях, ночью местами в Киевской и Черниговской пройдут грозы. Днем от +25 до +31.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +25…+27. Гроза.
На севере днем +26…+29. В Житомирской области возможная гроза.
В центре днем воздух прогреется до +27…+29. В Винницкой области возможна гроза.
На востоке днем +26…+31. Без осадков.
На юге днем +27…+30. Без осадков.
В Киеве 18 июня дневная температура составит +27…+29. Без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
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