В понедельник, 18 июня, в западных, Винницкой, Житомирской областях, ночью местами в Киевской и Черниговской пройдут грозы. Днем от +25 до +31.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +25…+27. Гроза.

На севере днем +26…+29. В Житомирской области возможная гроза.

В центре днем воздух прогреется до +27…+29. В Винницкой области возможна гроза.

На востоке днем +26…+31. Без осадков.

На юге днем +27…+30. Без осадков.

В Киеве 18 июня дневная температура составит +27…+29. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что климатологи назвали самый теплый и самый холодный дни календарной зимы в Киеве.

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