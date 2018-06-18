В соцсети появилось видео, на котором украинские полицейские пытаются задержать парня, положив его лицом на асфальт. Видео опубликовал пользователь Захар Лаврентьев на своей странице в Facebook.

В видео, которое по всей видимости, сняли очевидцы из близлежащего дома, слышна нецензурная брань. Полицейские приказали парню поднять руки за голову и оставаться на месте. Молодой человек пытается сопротивляться, когда один из полицейских пытается его обыскать. Мужчина явно недоволен, он просит объяснить причину задержания, однако правоохранители в форме выкрикивают ему, чтоб он закрыл рот.

Видно, как через какое-то время в конфликт пытается вмешаться молодой парень в гражданском.

Само задержание происходит во дворе дома в дневное время. Очевидцы и понятые снимают происходящее на видео.

Правоохранители пытаются выяснить личность мужчины, они обращаются к его коллегам из микроавтобуса, который стоит во дворе.

В этот момент задержанного поднимают с земли. Он какое-то время стоит спиной к полицейским, руки самостоятельно держит за головой. Однако его попытки узнать причину задержания остаются без внимания правоохранителей.

Пользуясь удобным моментом мужчина выхватывает оружие полицейского из кобуры и начинает угрожать выстрелом.

После этого он убегает со двора, прихватив с собой пистолет копов.

Между тем в комментариях к этому видео пользователи высказывают мнение, что данное видео может быть "постановкой". "Не может быть, чтоб по-настоящему непристегнутая железяка в кабуре...это же что в голове должно быть", - поражаются наблюдатели.

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