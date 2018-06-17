Сегодня, 17 июня, на улице Маршала Малиновского автомобиль Dacia сбил мужчину на пешеходном переходе. От полученных травм пешеход скончался на месте. Об этом сообщает "Информатор".

По словам патрульных, автомобиль двигался по улице Маршала Малиновского со стороны Центрального моста. На пешеходном переходе водитель не заметил мужчину и сбил его.

Мужчина переходил дорогу со стороны Океанского переулка.

"Со слов водителя Dacia, перед ним ехал микроавтобус, который начал притормаживать перед пешеходным переходом. Водитель Dacia также сбавил скорость. Водитель посмотрел вправо, там никого не было, но с левой стороны, как он говорит, внезапно появился пешеход", - говорят полицейские.

Стоит отметить, что на момент ДТП, пешеходный переход не освещался уличными фонарями.

На место приехала "скорая помощь", которая констатировала смерть мужчины.

Пешеходу было около 35 лет. Детали происшествия будет выяснять следственно-оперативная группа.

Фото: dp.informator.ua

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