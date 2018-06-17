Сборная Бразилии упустила победу в игре с командой Швейцарии на старте ЧМ-2018
Сборная Бразилии сыграла вничью со Швейцарией в матче первого тура ЧМ-2018. "Страна" вела онлайн-хронику поединка, который проходил на стадионе "Ростов Арена" и завершился со счетом 1-1.
Счет в матче открыли бразильцы благодаря точному дальнему удару полузащитника Филиппе Коутиньо на 20-й минуте. Этот гол обязательно окажется в числе лучших мячей Мундилаля!
Швейцарской команде удалось отыграться в начале второго тайма: гол на 50-й минуте на свой счет записал бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер, который отлично сыграл головой.
Напомним, в матче второго тура группового этапа сборной Бразилии 22 июня предстоит сыграть с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге, а Швейцария в этот же день встретится с Сербией в Калининграде.
Ранее "Страна" публиковала все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.
Как сообщала "Страна", упрямые цифры утверждают что этот Мундиаль выиграет сборная Бельгии.