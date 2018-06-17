Сегодня, 17 июня, полиция отпустила всех радикалов, задержанных во время ЛГБТ-марша.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Всех лиц, которых доставили в управление полиции, после установления личных данных и предоставления объяснений отпустили. В рамках двух уголовных производств следователи будут изучать записи с камер наблюдения и видео, размещенное в сети Интернет, чтобы установить активных участников столкновений и предоставить их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении.

Ранее глава киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что во время нескольких столкновений, произошедших перед началом акции, в полицию были доставлены в общем 57 человек.

Он также отметил, что полиция не препятствовала противникам "Марша равенства", которые не совершали противоправных действий.

"Мы не предоставляли преимущества той или иной стороне", - подчеркнул он.

Как сообщала "Страна", глава Нацполиции Сергей Князев отказался комментировать информацию о том, что представители С14 перекрыли дороги на Лукьяновке.

Напомним, Марш равенства в Киеве длился 20 минут. Во время марша полицейские пресекли семь попыток остановить его движение. При этом правоохранители не задерживали противников марша, а оперативно выводили их за пределы охраняемого периметра.