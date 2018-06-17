В Индонезии местным жителям пришлось разрезать огромного питона, чтобы извлечь тело женщины, которую змея задушила накануне. Видео опубликовано на YouTube-канале News Today.

Шкирующий инцидент произошел на индонезийском острове Сулавеси. Гигантский питон проглотил женщину целиком, когда она работала в поле.

Родственники женщины и еще около сотни жителей поселка Персиапан-Лорела начали поиски пропавшей 14 июня, после того, как она не вернулась с плантации.

"Они подозревали, что змея проглотила женщину, поэтому они ее убили... Когда они вскрыли живот змеи, то обнаружили там тело жертвы", — сказал начальник местной полиции.

Тело 44-летней Ва Тиба нашли внутри 7-метрового питона в пятницу, 15 июня.

Неподалеку от места, где исчезла женщина, люди обнаружили ее обувь и ее мачете.

Гигантские питоны достигают в длину более 6 метров.

Обычно они встречаются в Индонезии и на Филиппинах. Хотя известно, что они нападают на мелких животных, попытки съесть человека случаются крайне редко.

Как сообщала "Страна", ранее в Индонезии питон проглотил женщину.

Напомним также, что на Шри-Ланке питон проглотил оленя на глазах у туристов.