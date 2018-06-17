На контрольно-пропускном пункте "Новотроицкое" в районе боевых действий на Донбассе задержали украинца с георгиевской ленточкой.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел 16 июня в районе проведения Операции объединенных сил.

Сообщается, что за рулем автомобиля "ВАЗ" находился водитель 1972 года рождения.

"Во время визуального осмотра автомобиля пограничники Донецкого отряда заметили на зеркале заднего вида георгиевскую ленту", – говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что кроме ленты под передним сиденьем автомобиля была обнаружена печатная продукция боевиков ОРДЛО, в частности газета "Донецкая республика". Сейчас мужчину для установления обстоятельств передали сотрудникам Нацполиции.

Напомним, за публичное использование, демонстрацию георгиевской ленточки предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 173 КУоАП.

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Украину не впустили молдаванина, который вез в бардачке георгиевскую ленту, российский флаг и брелок.

Напомним также, что ранее в Украину не пустили двух россиян с георгиевскими лентами на багаже.